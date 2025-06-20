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Минобороны подало новый иск против Военно-строительной компании

Минобороны РФ требует взыскать с Военно-строительной компании 620 млн рублей
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Министерство обороны России подало в суд новый иск с требованием взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) 620 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС.

К компании поданы два новых иска.

«Исковые заявления от истца в лице министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице публично-правовой компании «Военно-строительная компания» — сумма: 620 млн 758 тыс. 725 рублей», — говорится в документе.

В марте Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 16 исков министерства к Военно-строительной компании. Общая сумма требований составляет более 952 млн рублей. Минобороны и ВСК судятся из-за завышения стоимости работ по государственному контракту. Истец требует выплатить неустойки по госконтрактам, а также взыскать суммы, на которые была завышена стоимость работ и задолженности.

В апреле суд арестовал начальника строительного управления по ЦФО ВСК Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» почти 930 млн рублей.

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