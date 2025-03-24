Суд принял еще 16 исков Минобороны к ВСК почти на 1 млрд рублей

Суд принял еще 16 исков Минобороны к Военно-строительной компании на ₽952 млн

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще 16 исков министерства обороны России к Военно-строительной компании (ВСК). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

ВСК — один из крупных подрядчиков ведомства. Все 16 исков поступили в суд 20 марта. Общая сумма требований составляет более 952 млн рублей.

Основания иска и другие подробности пока неизвестны. Предыдущую серию исков на сумму около 850 млн рублей ведомство направило в суд 14 марта.

В декабре сообщалось, что общая сумма исков Минобороны РФ о взыскании денежных средств с Военно-строительной компании за 11 месяцев прошлого года превысила 19,2 млрд рублей.

Минобороны и ВСК судятся из-за завышений стоимости работ по государственному контракту. Истец требует выплатить неустойки по госконтрактам, а также взыскать суммы, на которые была завышена стоимость работ и задолженности.

В сентябре экс-сотрудникам «Военно-строительной компании» предъявили обвинение во взятках.

Ранее сообщалось, что замглавы строительной компании обвинили в хищениях при строительстве для Минобороны.