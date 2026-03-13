Размер шрифта
Сотни россиян до сих пор не могут вернуться из Катара

Baza: почти 300 россиян по-прежнему не могут вернуться домой из Катара
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Почти 300 граждан России до сих пор не могут вернуться в страну из Катара из-за отмены рейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Одна из туристок сообщила каналу, что прилетела в столицу страны Доху 26 февраля с 10-летней дочерью и пожилой матерью по путевке от туроператора. Обратный рейс в Москву был запланирован на 6 марта, но вылет отменили из-за закрытого воздушного пространства.

При этом 9 и 10 марта два самолета, на борту которых были свободные места, смогли улететь из Дохи в Москву.

Застрявшие в Катаре россияне рассказали, что в качестве альтернативы им предложили самостоятельно ехать на границу с Саудовской Аравией и искать любые доступные рейсы из этой страны или ОАЭ. Виза туда обойдется в $120, а общая цена такой поездки начинается от 120 тыс. рублей за человека, что многие не могут себе позволить.

В посольстве РФ в Катаре заявили, что в настоящее время ведут переговоры с Qatar Airways для организации рейса в российскую столицу — он может состояться 14 марта. При этом билеты уже закончились и не все туристы успели их приобрести.

11 марта Минтранс сообщил, что за неделю из стран Ближнего Востока вывезли 59 тысяч россиян 284 рейсами.

Ранее россиянка купила семь билетов в разные направления, надеясь покинуть ОАЭ.

 
