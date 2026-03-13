Участок леса загорелся в Севастополе после падения обломков БПЛА

Пожар произошел в горно-лесистой местности Севастополя в результате падения обломков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В районе Золотого пляжа <...> загорелся участок леса», — говорится в заявлении.

Глава населенного пункта уточнил, что огонь распространился на площади 1500 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники специальных служб.

Утром 13 марта Развожаев рассказал, что Севастополь ночью подвергся одной из самых продолжительных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Дежурные средства противовоздушной обороны и силы Черноморского флота РФ перехватили и уничтожили 53 дрона в небе над городом.

По данным министерства обороны России, всего в ночь с 12 на 13 марта над территорией страны сбили 176 украинских БПЛА самолетного типа. В Крыму ликвидировали 80 беспилотников, в Адыгее — 29, в Краснодарском крае — 25, над акваторией Азовского моря — 18. Еще семь целей нейтрализовали в Ростовской области, пять — в Курской области, три — в Ставропольском крае, по две — в Брянской области и над акваторией Черного моря. В Астраханской, Волгоградской, Белгородской и Липецкой областях, а также в Татарстане уничтожили по одному дрону ВСУ.

Ранее в Краснодарском крае из-за падения фрагментов БПЛА загорелась нефтебаза.