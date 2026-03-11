В АТОР рассказали, когда закончат вывозить российских туристов из стран Ближнего Востока

АТОР: российских туристов вывезут из стран Ближнего Востока до 15 марта

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила ТАСС, что вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока будет завершен до 15 марта.

Ломидзе уточнила, что речь идет только о туристах в странах Ближнего Востока, сейчас их осталось несколько тысяч.

По ее словам, на Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде «застряли» около пяти тысяч российских туристов.

«Если считать вместе с теми, кто без турпакетов <...>, оценочно Мальдивы, Шри-Ланка, Танзания и Таиланд — это порядка 5 тыс. человек», — поделилась Ломидзе.

Накануне в АТОР сообщили, что российские туроператоры вывезли почти всех туристов из Бахрейна.

Как поясняют туроператоры, Бахрейн чаще используется как транзитный пункт, поэтому российских туристов было сравнительно немного, следует из сообщения.

Несколько туристов, которые еще ожидают вылета, размещены в отелях за счет властей Бахрейна, добавили в АТОР.

По данным Ассоциации, к вечеру вторника, 10 марта около 90% клиентов туроператоров, находившихся в странах Персидского залива, вернутся в РФ. Речь идет о шести странах региона, поездки в которые сейчас не рекомендованы Минэкономразвития.

