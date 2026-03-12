Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В правительстве РФ заявили о компенсации потерь застрявшим на Ближнем Востоке туристам

Мишустин подписал распоряжение о компенсациях туристам на Ближнем Востоке
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Туристам, застрявшим в регионе Ближнего Востока, компенсируют потери. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей, в том числе из Фонда персональной ответственности, если путевка была в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года», — отметил он на заседании правительства.

Также он отметил, что с конца февраля на Ближнем Востоке было закрыто воздушное пространство десяти государств. В этот список вошли такие страны, как Арабские Эмираты, Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Сирия. Российские туристы, оказавшиеся в этих странах, столкнулись с проблемой выезда в Россию. Им были организованы вывозные рейсы, пояснил премьер-министр.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в АТОР рассказали, когда закончат вывозить российских туристов из стран Ближнего Востока.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!