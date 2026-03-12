В правительстве РФ заявили о компенсации потерь застрявшим на Ближнем Востоке туристам

Туристам, застрявшим в регионе Ближнего Востока, компенсируют потери. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей, в том числе из Фонда персональной ответственности, если путевка была в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года», — отметил он на заседании правительства.

Также он отметил, что с конца февраля на Ближнем Востоке было закрыто воздушное пространство десяти государств. В этот список вошли такие страны, как Арабские Эмираты, Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Сирия. Российские туристы, оказавшиеся в этих странах, столкнулись с проблемой выезда в Россию. Им были организованы вывозные рейсы, пояснил премьер-министр.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в АТОР рассказали, когда закончат вывозить российских туристов из стран Ближнего Востока.