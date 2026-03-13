Стало известно о пострадавших правоохранителях при нападении на синагогу в США

CNN: при нападении на синагогу в США пострадали минимум 30 правоохранителей

По меньшей мере 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали при нападении на синагогу в штате Мичиган. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление шерифа округа Окленд Майкла Бушара.

По его словам, это были представители разных агентств, в том числе департамента шерифа и команда спецназа.

Бушар добавил, что правоохранители отравились дымом, когда вошли в здание. Сейчас они находятся в больнице, где проходят лечение.

12 марта неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу. Инцидент произошел в городе Уэст-Блумфилд. В связи со случившимся граждан попросили не приближаться к месту происшествия. Позднее стало известно, что подозреваемый был ликвидирован.

Позднее сообщалось, что сотрудники экстренных служб обнаружили значительный объем взрывчатых веществ в кузове автомобиля, который протаранил синагогу в американском штате Мичиган.

Ранее появилось видео с места атаки на синагогу в США.