Россиян предупредили о штрафах за выбрасывание мусора в урну у подъезда

SHOT: вынос мусора в урну у подъезда грозит штрафом от 0,5 до 15 тысяч рублей

За выбрасывание мусора в урны у подъездов жилых домов россиянам грозят штрафы на сумму до 15 тысяч рублей: такие действия могут быть квалифицированы как нарушение санитарных требований к эксплуатации жилых помещений. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тех, кто вместо специального контейнера выбрасывает бытовые отходы в обычную уличную урну, могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей.

Если выброшенный мусор будет признан пожароопасным, сумма взыскания может значительно увеличиться. Речь идет о бумаге, пластике, строительных отходах и других легковоспламеняющихся материалах — за них могут оштрафовать на 5–15 тысяч рублей.

За оставленный в подъезде пакет с бытовыми отходами россиянам грозит штраф в таком же размере — за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.

В мусорные контейнеры тоже можно выбрасывать далеко не все: они предназначены исключительно для ТБО (твердых бытовых отходов). Поэтому тем, кто нарушает правила утилизации мусора — например, когда выбрасывает новогоднюю елку или старую раковину, — тоже грозят штрафы.

Ранее россиян предупредили о штрафах за зловоние в квартире.