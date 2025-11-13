Россиянам напомнили о наказании за вынос старой раковины на мусорку

Юрист Салкин: за выброс раковины в контейнер грозит штраф до трех тысяч рублей

Россиян предупредили, что за выброс крупного мусора, в том числе старых раковин, в уличные контейнеры грозит штраф. Об этом заявил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что с сентября 2025 года в России действуют новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, выбрасывать в общие баки мусор, который превышает габариты контейнера, нельзя. Для таких отходов необходимо заказывать специальный контейнер и оплачивать вывоз. Штраф за нарушение составляет до трех тысяч рублей, отметил юрист.

«За вынос мусора в виде старой раковины в уличный контейнер можно получить штраф. По формальным критериям она относится к крупногабаритным отходам», — сказал Салкин.

До этого юрист Тургунбой Зокиров напомнил, что за кормление птиц в городе можно получить штраф до 500 тысяч рублей. По его словам, в некоторых случаях кормление пернатых может сопровождаться загрязнением или повреждением объектов благоустройства, например скамеек или тротуаров, что является нарушением закона.

