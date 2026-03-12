Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Верховный суд признал законным уголовное дело в отношении ростовского экс-судьи

Уголовное дело в отношении обвиненного во взятке судьи Маслова признали законным
Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд (ВС) России признал законным решение возбудить дело в отношении судьи из Ростова-на-Дону Артура Маслова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации следствия, Маслов за взятку он вынес неправосудный приговор, руководствуясь при этом не законом, а корыстной заинтересованностью.

»Верховный суд РФ оставил в силе решение Высшей квалификационной коллегии (ВККС) судей, которая дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Ростова-на-Дону (Артура Маслова — прим.ред.)», — говорится в сообщении.

В конце декабря прошлого года ВККС разрешила возбудить уголовные дела по статье о взяточничестве в отношении пяти судей из Ростова-на-Дону. Как написали журналисты РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, дела завели против председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, а также в отношении еще четырех действующих и отставных судей этой инстанции — Эльмиры Пономаревой, Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой и Артура Маслова.

Уточняется, что согласие у ВККС на возбуждение уголовных дел в отношении пяти ростовских судей ранее запросил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее коллегия судей разрешила завести дело на бывшего председателя суда Ростова-на-Дону.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!