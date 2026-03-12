Верховный суд признал законным уголовное дело в отношении ростовского экс-судьи

Верховный суд (ВС) России признал законным решение возбудить дело в отношении судьи из Ростова-на-Дону Артура Маслова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации следствия, Маслов за взятку он вынес неправосудный приговор, руководствуясь при этом не законом, а корыстной заинтересованностью.

»Верховный суд РФ оставил в силе решение Высшей квалификационной коллегии (ВККС) судей, которая дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Ростова-на-Дону (Артура Маслова — прим.ред.)», — говорится в сообщении.

В конце декабря прошлого года ВККС разрешила возбудить уголовные дела по статье о взяточничестве в отношении пяти судей из Ростова-на-Дону. Как написали журналисты РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, дела завели против председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, а также в отношении еще четырех действующих и отставных судей этой инстанции — Эльмиры Пономаревой, Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой и Артура Маслова.

Уточняется, что согласие у ВККС на возбуждение уголовных дел в отношении пяти ростовских судей ранее запросил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее коллегия судей разрешила завести дело на бывшего председателя суда Ростова-на-Дону.