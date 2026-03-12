Генерал рассказал об охоте на ударивший по Брянску Су-24

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли взлететь всего с двух-трех аэродромов в Одесской области для ракетной атаки Брянска. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По его словам, атаковавший Брянск самолет вряд ли возвращался в Одесскую область и мог приземлиться на промежуточном аэродроме в другом месте. Попов полагает, что Су-24 для атаки перебазировался в Одесскую область из Староконстантинова или из-под Винницы.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля». Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты Брянска. По последним данным, в результате ракетного обстрела не выжили семь человек, еще 42 получили ранения.

Сегодня стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России сбросили на позиции украинских военных авиабомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск». Таким образом, как пишет Telegram-канал «Позывной Герань», российские бойцы отомстили ВСУ за атаку на мирных жителей Брянска.

