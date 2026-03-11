Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Число погибших при ударе по Брянску увеличилось

Губернатор Богомаз: число погибших при атаке ВСУ на Брянск выросло до семи
Павел Бедняков/РИА Новости

Количество погибших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску увеличилось до семи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Соловьев Live».

«Сегодня у нас семь человек погибших, 42 человека — раненые», — сказал он.

11 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

После этого губернатор региона сообщил, что в память о погибших при ракетном ударе 11 марта объявлен днем траура.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине должна продолжаться и завершиться успешно, чтобы исключить атаки, подобные обстрелу Киевом Брянска.

Ранее посол Мирошник заявил, что атака ВСУ на Брянск направлена на срыв переговоров.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!