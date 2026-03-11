Число погибших при ударе по Брянску увеличилось

Губернатор Богомаз: число погибших при атаке ВСУ на Брянск выросло до семи

Количество погибших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску увеличилось до семи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Соловьев Live».

«Сегодня у нас семь человек погибших, 42 человека — раненые», — сказал он.

11 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

После этого губернатор региона сообщил, что в память о погибших при ракетном ударе 11 марта объявлен днем траура.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине должна продолжаться и завершиться успешно, чтобы исключить атаки, подобные обстрелу Киевом Брянска.

Ранее посол Мирошник заявил, что атака ВСУ на Брянск направлена на срыв переговоров.