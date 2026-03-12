В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Брянск

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что врачи оценивают состояние семи пострадавших при ракетном ударе украинских войск по Брянску как стабильно тяжелое. Об этом сообщает ТАСС.

«Остальные в состоянии средней и легкой степени тяжести. Двое пострадавших выписаны из стационаров в связи с улучшением», — сказал Кузнецов.

10 марта Брянск атаковали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow класса «воздух — земля» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одна из ракет ударила по заводу, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты в городе. В Следственном комитете РФ сообщили, что теракт в Брянске был совершен при участии военных главного управления разведки минобороны Украины.

По последним данным, в результате ракетного обстрела ВСУ не выжили семь человек, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура в регионе.

Ранее силовики раскрыли, откуда мог вылететь ударивший по Брянску самолет ВСУ.