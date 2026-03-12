Размер шрифта
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Брянск

Минздрав: cостояние семи пострадавших при атаке ВСУ на Брянск стабильно тяжелое
Shutterstock/FOTODOM

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что врачи оценивают состояние семи пострадавших при ракетном ударе украинских войск по Брянску как стабильно тяжелое. Об этом сообщает ТАСС.

«Остальные в состоянии средней и легкой степени тяжести. Двое пострадавших выписаны из стационаров в связи с улучшением», — сказал Кузнецов.

10 марта Брянск атаковали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow класса «воздух — земля» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одна из ракет ударила по заводу, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты в городе. В Следственном комитете РФ сообщили, что теракт в Брянске был совершен при участии военных главного управления разведки минобороны Украины.

По последним данным, в результате ракетного обстрела ВСУ не выжили семь человек, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура в регионе.

Ранее силовики раскрыли, откуда мог вылететь ударивший по Брянску самолет ВСУ.

 
