На Западе заявили об опасениях окружения Зеленского из-за его высказываний

Politico: Зеленский жесткой риторикой рискует настроить союзников против Украины
Mindaugas Kulbis/AP

Окружение президента Украины Владимира Зеленского опасается, что союзники могут отвернуться от Киева из-за выпадов украинского лидера. Об этом пишет газета Politico.

В издании отметили, что в последнее время Зеленским выступает с жесткой риторикой в адрес европейских союзников, обвиняя их в слишком медленных действиях при оказании поддержки Украине. Кроме того, Зеленский открыто ставит под сомнение подход США к урегулированию конфликта, говорится в статье.

Также в Politico напомнили об угрозах Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

«Даже близкие к Зеленскому предупреждают, что такая риторика рискует оттолкнуть тех самых партнеров, от которых Украина зависит в плане денег, оружия и дипломатической поддержки», — пишут авторы материала.

До этого министр по делам ЕС от Венгрии Янош Бока высказал опасения, что агрессивная риторика Зеленского превратит Украину и вооруженные силы страны в угрозу для Европы. Бока обратил внимание, что Зеленский, за спиной которого стоит целая армия, попирает европейские ценности и, по сути, «хочет уничтожить их ради денег». Министр пришел к выводу, что Запад скоро не сможет доверять такому «неадекватному» лидеру, как Зеленский.

Ранее в РФ предсказали, что Зеленский скоро перейдет к прямым оскорблениям Трампа.

 
