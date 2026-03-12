Появились кадры из суда, где выносят приговор участниками теракта в «Крокусе»

Опубликовано видео из зала суда с участниками теракта в «Крокус Сити Холле»

Появились первые кадры из Второго Западного окружного военного суда, где сегодня выносят приговор террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». На скамье подсудимых 19 человек. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

На скамье подсудимых находятся 19 человек. Непосредственные исполнители теракта сидят отдельно от 15 подельников, которые отправляли им деньги и помогали с оружием. На заседании присутствуют семьи пострадавших. По словам корреспондента SHOT, некоторые в зале суда плачут.

До этого стало известно, что приговор фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» будет оглашен 12 марта.

Уголовное дело насчитывает 427 томов. Гособвинение попросило суд назначить 15 подсудимым пожизненное лишение свободы. Из них четырем фигурантам, являющимся исполнителями теракта, прокуратура предложила установить первые 17 лет наказания в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии особого режима, со штрафом 990 тыс. рублей каждому.

Представители потерпевших настаивают на более строгом наказании для исполнителей и просят увеличить срок их пребывания в тюрьме до 25 лет.

Для остальных четырех фигурантов прокурор запросил сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев лишения свободы. Защита обвиняемых в свою очередь просила суд не назначать им пожизненное заключение.

