На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Артемий Лебедев о пьянстве россиян: «Мы не самые алкаши — англичане хуже»

Блогер Артемий Лебедев усомнился в рекордном снижении потребления алкоголя в РФ
true
true
true
close
«вДудь»/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал не делать поспешных выводов о снижении потребления алкоголя в России. Своими размышлениями он поделился в выпуске обзора новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Лебедев отреагировал на свежую статистику, обнародованную РИА Новости: в сентябре 2025 года потребление алкоголя в России снизилось до 7,84 литра на человека в год — это, утверждали эксперты, минимальный показатель с 1999  года.

«Эта новость может означать все, что угодно: либо легальный алкоголь стал слишком дорогой и люди стали гнать больше самогона, либо какие‑то регионы что‑то где‑то испортили по статистике. Одним словом, не нужно отвлекаться на такие новости. В России как пили, так и пьют», — высказался Лебедев.

При этом блогер добавил с иронией: «Мы, кстати, не самые алкаши. Англичане хуже».

Согласно РИА Новости, наименьшее потребление алкоголя по стране наблюдается в регионах Северного Кавказа: Чечня — всего 0,13 литра, Ингушетия — 0,62 литра, Дагестан — 0,89 литра, Кабардино-Балкария — 2,25 литра, Карачаево-Черкесия — 2,63 литра.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили Екатерину II из-за пропаганды империализма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами