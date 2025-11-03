Артемий Лебедев о пьянстве россиян: «Мы не самые алкаши — англичане хуже»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал не делать поспешных выводов о снижении потребления алкоголя в России. Своими размышлениями он поделился в выпуске обзора новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Лебедев отреагировал на свежую статистику, обнародованную РИА Новости: в сентябре 2025 года потребление алкоголя в России снизилось до 7,84 литра на человека в год — это, утверждали эксперты, минимальный показатель с 1999 года.

«Эта новость может означать все, что угодно: либо легальный алкоголь стал слишком дорогой и люди стали гнать больше самогона, либо какие‑то регионы что‑то где‑то испортили по статистике. Одним словом, не нужно отвлекаться на такие новости. В России как пили, так и пьют», — высказался Лебедев.

При этом блогер добавил с иронией: «Мы, кстати, не самые алкаши. Англичане хуже».

Согласно РИА Новости, наименьшее потребление алкоголя по стране наблюдается в регионах Северного Кавказа: Чечня — всего 0,13 литра, Ингушетия — 0,62 литра, Дагестан — 0,89 литра, Кабардино-Балкария — 2,25 литра, Карачаево-Черкесия — 2,63 литра.

