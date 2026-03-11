Юрист объяснил, в каких случаях сотрудника могут обязать начинать работу раньше

По трудовому законодательству начало рабочего дня закрепляется в трудовом договоре и внутренних документах компании. Однако в некоторых случаях работодатель может попросить сотрудника приходить на рабочее место раньше – например, это если требуется для подготовки к выполнению задач. Но это должно учитываться при начислении зарплаты, рассказала RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

Если в договоре закреплено начало трудового дня на 9 утра, то именно в это время сотрудник должен приступать к выполнению своих функций. Но от него могут потребовать приходить на работу за 10-15 минут до этого времени – иногда это необходимо для подготовки к смене, пояснила юрист.

«Обычно это объясняется необходимостью подготовить рабочее место, включить компьютер, разложить необходимые документы или выполнить другие операции, — отметила она. — Если работодатель требует выполнять подготовку к работе до начала рабочего дня, этот период фактически становится рабочим временем и должен учитываться при расчёте и оплате труда».

Такие подготовительные операции подразумевают, что без них начать работу невозможно – напри мер, это может быть обязательное переодевание в спецодежду, регистрация в системе, подготовка техники и так далее. Причем важно, что если работник приходит пораньше по своему желанию, а не требованию начальства, то это время уже не считается рабочим и не учитывается при оплате, заключила Борзенко.

