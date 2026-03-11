Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист объяснил, в каких случаях сотрудника могут обязать начинать работу раньше

Адвокат Борзенко: в некоторых случаях работника могут попросить выходить раньше
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

По трудовому законодательству начало рабочего дня закрепляется в трудовом договоре и внутренних документах компании. Однако в некоторых случаях работодатель может попросить сотрудника приходить на рабочее место раньше – например, это если требуется для подготовки к выполнению задач. Но это должно учитываться при начислении зарплаты, рассказала RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

Если в договоре закреплено начало трудового дня на 9 утра, то именно в это время сотрудник должен приступать к выполнению своих функций. Но от него могут потребовать приходить на работу за 10-15 минут до этого времени – иногда это необходимо для подготовки к смене, пояснила юрист.

«Обычно это объясняется необходимостью подготовить рабочее место, включить компьютер, разложить необходимые документы или выполнить другие операции, — отметила она. — Если работодатель требует выполнять подготовку к работе до начала рабочего дня, этот период фактически становится рабочим временем и должен учитываться при расчёте и оплате труда».

Такие подготовительные операции подразумевают, что без них начать работу невозможно – напри мер, это может быть обязательное переодевание в спецодежду, регистрация в системе, подготовка техники и так далее. Причем важно, что если работник приходит пораньше по своему желанию, а не требованию начальства, то это время уже не считается рабочим и не учитывается при оплате, заключила Борзенко.

Россиян ранее предупредили о вреде переработок.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!