Грузовой теплоход сел на мель по пути в Ростов-на-Дону

В Волгоградской области следовавший из Казани в Ростов грузотеплоход сел на мель
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Следовавший из Казани в Ростов-на-Дону грузовой теплоход наскочил на мель в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

«В акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала в Волгоградской области грузотеплоход »Балахна», следовавший из Казани в Ростов-на-Дону, сел на мель», — говорится в сообщении.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В сентябре в Калужской области теплоход «Иван Цыпулин» сел на мель во время речной прогулки с пассажирами. Судно плыло от понтонного моста до села Ждамирово и обратно. В районе Пучковского моста «Иван Цыпулин» напоролся на мель и повредил руль.

В середине августа под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн. С берега дым на судне заметил очевидец. Он сел в лодку и отправился на помощь 59-летнему владельцу судна из Вологодской области и пятерым членам экипажа.

Ранее на Сахалине на мель село судно с 7 людьми на борту.

