В Дарданеллах на мель сел следовавший в Египет сухогруз с зерном

Следовавший из РФ в Египет сухогруз с зерном сел на мель в проливе Дарданеллы

Сухогруз Nota App, следовавший под флагом Панамы, сел на мель в проливе Дарданеллы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление береговой охраны Турции.

По данным ведомства, 189-метровое судно следовало из России в Египет. На его борту находится 51,3 тысячи тонн зерна. Инцидент произошел в результате поломки двигателя.

В управлении отметили, что для спасения корабля в район инцидента направили буксир и катер с водолазами. Спасательная операция начнется после осмотра сухогруза под водой, уточнили в ведомстве.

В январе сухогруз из Болгарии с 11 людьми на борту застрял в российской акватории Черного моря. Речь идет о судне Happy Aras, которое под флагом Вануату плыло из болгарской Варны в Новороссийск. У краснодарского мыса Железный Рог корабль сел на мель. Команда сухогруза попросила об эвакуации.

В феврале грузовое судно «Сфера» село на мель в акватории Финского залива. По данным прокуратуры, инцидент произошел в районе острова Сескар. Сухогруз следовал из порта Усть-Луга, на его борту находились 22 человека.

Ранее грузовой теплоход сел на мель по пути в Ростов-на-Дону.