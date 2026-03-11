Сильная метель повалила «Газель» в российском регионе

В Башкирии метель повалила «Газель» посреди дороги

Сильная метель сдула с дороги автомобиль «Газель» в Башкирии, из‑за непогоды в регионе закрыты четыре трассы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«ЧП произошло на трассе Юлдыбаево — Акъяр. Мужчина на иномарке пытался «прикрыть» грузовик от ветра, но не помогло — сильным порывом «Газель» опрокинуло на дорогу», — говорится в сообщении.

Местные власти закрыли проезд по данному участку для грузовиков и пассажирского транспорта. Водителей просят выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

11 марта сообщалось, что движение пассажирских автобусов, легковых такси и большегрузных транспортных средств ограничено на трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области из-за сильного ветра и снижения видимости.

В феврале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ограничить предел повышения цен на такси в плохую погоду. По его словам, агрегаторы такси должны устанавливать потолок тарифов при официально объявленных неблагоприятных погодных условиях, а также ввести фиксированную стоимость поездок до социально значимых объектов.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице.