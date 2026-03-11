Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Сильная метель повалила «Газель» в российском регионе

В Башкирии метель повалила «Газель» посреди дороги
Telegram-канал Baza

Сильная метель сдула с дороги автомобиль «Газель» в Башкирии, из‑за непогоды в регионе закрыты четыре трассы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«ЧП произошло на трассе Юлдыбаево — Акъяр. Мужчина на иномарке пытался «прикрыть» грузовик от ветра, но не помогло — сильным порывом «Газель» опрокинуло на дорогу», — говорится в сообщении.

Местные власти закрыли проезд по данному участку для грузовиков и пассажирского транспорта. Водителей просят выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

11 марта сообщалось, что движение пассажирских автобусов, легковых такси и большегрузных транспортных средств ограничено на трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области из-за сильного ветра и снижения видимости.

В феврале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ограничить предел повышения цен на такси в плохую погоду. По его словам, агрегаторы такси должны устанавливать потолок тарифов при официально объявленных неблагоприятных погодных условиях, а также ввести фиксированную стоимость поездок до социально значимых объектов.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 наиболее дерзких операций иранского КСИР, о которых вы вряд ли слышали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!