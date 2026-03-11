Размер шрифта
Глава Самарской области рассказал о массированном ударе ВСУ по региону

Федорищев: БПЛА ВСУ предприняли массированную атаку на Самарскую область
Ранним утром 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами Самарскую область. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Враг предпринял очередную попытку массированной атаки средствами БПЛА на наш регион», — написал он.

По словам главы Самарской области, никто в результате атаки не пострадал.

До этого сообщалось, что фрагменты беспилотника задели многоквартирный дом в Анапе, по предварительной информации, никто не пострадал.

Минувшей ночью в Анапе было слышно взрывы. По словам местных жителей, шумы слышались со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработала сигнализация» у автомобилей. Всего местные жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы.

Ранее при падении обломков беспилотника в Сочи пострадал человек.

 
