В Минпросвещения заявили о завершении подготовки стратегии развития образования

Министр Кравцов: подготовка стратегии развития образования России завершается
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о завершении подготовки стратегии развития образования РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин в среду встретился в Кремле с Кравцовым.

«Завершается подготовка над стратегией развития образования, которая разрабатывается в соответствии с вашим поручением. Обсудили с учителями, педагогическим сообществом, президиумом Совета по образованию и науке, в Общественной палате, в Государственной Думе, Совете Федерации», — сказал министр в ходе встречи с российским лидером.

По словам Кравцова, уже есть одобрения, подготовлен проект стратегии, и в ближайшее время Минпросвещения представит его на утверждение главе государства.

В своем докладе Путину министр также отметил, что все российские школьники обучаются по единым программам высокого уровня.

В конце февраля Кравцов заявлял, что Минпросвещения подготовит методические материалы для родителей детей дошкольного возраста. По словам министра, ведомство рассматривает семью и детский сад как партнеров и намерено укреплять это взаимодействие через просветительские инициативы.

Ранее глава Минпросвещения рассказал, когда пройдет основной период ЕГЭ в 2026 году.

 
