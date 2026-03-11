Размер шрифта
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на Брянск

Девятерых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Брянск эвакуировали в Москву
Shutterstock/FOTODOM

В московские больницы эвакуировали девять пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

» <...> ... в настоящее время проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на лечение в федеральные медицинские центры и больницы города Москвы», — отметил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

Уточняется, что еще 20 пострадавших при ракетной атаке ВСУ, в том числе один ребенок, проходят лечение в больницах региона, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

В Минздраве также рассказали, что для пострадавших организована помощь медицинских психологов.

Накануне ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям. Он сообщил, что в результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения.

Ранее Захарова задала ООН несколько неудобных вопросов после ракетной атаки ВСУ на Брянск.

 
