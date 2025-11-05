На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Краснодарскую полицию не заинтересовал инцидент с бакланом

«Подъем»: полиция не стала проверять инцидент с бакланом на пляже в Анапе

Краснодарская полиция не планирует проводить проверку после сообщений о жестоком обращении с бакланом на Центральном пляже в Анапе. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу МВД по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором трое мужчин издеваются над бакланом — один из них ходит в воде и носит с собой птицу, держа ее за шею. Интернет-пользователи предположили, что птица находилась в стрессе и могла получить травмы. В краснодарском паблике возмутились, что еще недавно этих птиц спасали волонтеры после загрязнения мазутом. Местные жители раскритиковали поведение отдыхающих, призвав полицию установить личности мужчин и привлечь их к ответственности.

В волонтерском Штабе по спасению птиц отметили, что на кадрах видно, как мужчина удерживает баклана за горло, ограничивая птице дыхание, а также указали, что действия происходили в зоне, где купание запрещено с зимы.

Однако в МВД заявили «Подъему», что «проведение проверки не планируется».

В октябре в Астрахани подросток выволок лебедя из озера, держа птицу за шею, пока его друзья снимали это на видео и смеялись.

Ранее в Москве осудили блогера, который выбросил кота из окна.

