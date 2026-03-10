Россиянам рассказали о росте некоторых выплат в апреле

В апреле в России проведут индексацию пенсий, которая затронет порядка 4,3 млн жителей. В том числе на 6,8% вырастут социальные пенсии, сообщает 360.ru.

Социальные пенсии получают граждане, которые к моменту прекращения трудовой деятельности не успели набрать достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, такие выплаты начисляют детям-инвалидам и взрослым инвалидам с детства, а также детям с неизвестными родителями. В этом году социальную пенсию по старости женщинам начнут выплачивать с 64 лет, а мужчинам – с 69 лет. Средний размер соцпенсии в текущем году составит порядка 16,6 тысячи рублей,

Что касается страховой пенсии, то их регулярно индексируют ежегодно в одну и ту же дату. Кроме того, ожидается повышение выплат в рамках гособеспечения срочников, ликвидаторов радиационных аварий, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадникам и так далее. Также увеличится пособие по уходу за людьми старше 80 лет и выплаты для матерей-героинь.

Выплачиваются социальные и госпенсии одновременно со страховыми согласно утвержденному графику, ознакомиться с которым можно на сайте Соцфонда.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в 2027–2028 годы индексация страховых пенсий россиян запланирована в два этапа — с 1 февраля на 4%, а с 1 апреля уже увеличенную в феврале страховую пенсию — еще на 3,4% в 2027 году и на 3,8% в 2028 году. По его словам, пенсии работающих пенсионеров выросли в 1,53 раза или в денежном выражении на 8 499,5 рубля, до 24 447,2 рубля в среднем. У неработающих — в 1,27 раза или в денежном выражении на 5 981,2 рубля, до 27 818,8 рубля в среднем.

В Совфеде ранее предложили стимулировать россиян работать после выхода на пенсию.