Названы регионы с самыми высокими пенсиями

Самые высокие страховые пенсии по старости в 2026 году получают жители Чукотского автономного округа (45 450,5 рубля), рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Средний размер пенсий по старости в России на 1 января 2026 года вырос на 8,90% (на 2223,5 рубля) по сравнению с 1 января 2025 года. При этом пенсии работающих пенсионеров увеличились на 11,62% (на 2544,1 рубля), а неработающих — на 7,92% (на 2040,6 рубля). Это обусловлено в первую очередь возобновлением индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, а также проводимой в августе беззаявительной корректировкой страховых пенсий по старости, когда страховые пенсии увеличиваются с учетом сформированных индивидуальных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. В прошлом году максимальная сумма увеличения по данному основанию составляла 437,07 рубля. Пенсии по старости выросли абсолютно во всех регионах», — отметил Балынин.

По его словам, самые высокие размеры пенсий по старости на 1 января 2026 года традиционно сложились в следующих регионах: Чукотский автономный округ (45 450,5 рубля), Ненецкий автономный округ (41 850,2 рубля), Мурманская область (35 659,9 рубля), Тюменская область (34 926,5 рубля), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (39 014,3 рубля), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 578,7 рубля), республика Саха (Якутия) (36 375,7 рубля), Камчатский край (39 621,4 рубля), Магаданская область (39 788,2 рубля), Сахалинская область (35 360,2 рубля).

Экономист добавил, что самые низкие размеры пенсий по старости на 1 января 2026 года сложились в республике Калмыкия (22 980,6 рубля), республике Дагестан (21 233,3 рубля), в республике Ингушетия (23 267,29 рубля), в Кабардино-Балкарской республике (21 068,07 рубля), в Карачаево-Черкесской республике (22 995,73 рубля). Но и в регионах с самыми низкими размерами пенсий произошел рост их размеров более чем на 8%, что в полтора раза превышает уровень инфляции за 2025 год, заключил эксперт.

