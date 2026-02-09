Адвокат о благосостоянии Лерчек: «Она живет в долг»

Адвокат Бадма-Халгаев заявил, что у блогерши Чекалиной не осталось денег

Адвокат Олег Бадма-Халгаев рассказал о текущем благосостоянии блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). Его цитирует издание Super.

По словам Бадма-Халгаева, Чекалина находится в крайне тяжелом финансовом положении, и денег у нее нет — все денежные средства арестованы, на счета наложен арест, а домашний арест и сопутствующие ограничения лишают женщину возможности погасить налоговые недоимки, вследствие чего штрафы и пени растут.

«А в нашем ходатайстве о предоставлении возможности и суд, и следственные органы нам отказывали. Она живет в долг», — сказал он.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

30 декабря стало известно, что беременной блогерше провели операцию на почки. С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек впервые госпитализировали 23 декабря.

9 февраля по делу Лерчек должен был состояться очередной суд, однако беременную блогершепотребовалась помощь врачей.

