В здании НИИ во Фрязино снова разгорелся пожар

Пожар вновь разгорелся на верхних этажах в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Об этом сообщает ТАСС.

«На верхних этажах вновь возник пожар. Предположительно, горит технический этаж», — говорится в сообщении.

Пожар в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязино произошел 24 июня. Во время пожара в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Позже сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар.

Отмечалось, что владелица сгоревшего в подмосковном Фрязино здания бывшего НИИ Татьяна Белоусова является банкротом и должна 3 млн рублей за ЖКХ и связь.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что противопожарная система, установленная в сгоревшем в подмосковном городе Фрязино административном здании, была устаревшей и работала частично.

Ранее сообщалось,, что в сгоревшем здании НИИ во Фрязино за полгода до пожара был потоп.