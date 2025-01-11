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Мужчина устроил взрыв в здании жилищной инспекции в Москве

SHOT: мужчина бросил петарду в здание жилищной инспекции ЗАО в Москве
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InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина бросил петарду в окно здания жилищной инспекции ЗАО в Москве. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что правонарушитель посещал психоневрологический диспансер. Какое заболевание ему было диагностировано, не уточняется, однако на него неоднократно поступали жалобы от соседей за хулиганские выходки.

В результате детонации петарды в здании инспекции никто не пострадал, поскольку в комнате, куда попала зажженная пиротехника, никого не было, однако взрывная волна выбила окна. Мужчина был задержан полицейскими.

До этого в Москве на улице Профсоюзной подростки бросили петарду в окно пенсионерке.

64-летняя женщина попыталась сама потушить горящую штору и получила термические ожоги лица и рук. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Злоумышленников разыскивают.

Ранее в Сочи восьмилетнему мальчику оторвало два пальца из-за взрыва петарды.

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