Мужчина устроил взрыв в здании жилищной инспекции в Москве

Мужчина бросил петарду в окно здания жилищной инспекции ЗАО в Москве. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что правонарушитель посещал психоневрологический диспансер. Какое заболевание ему было диагностировано, не уточняется, однако на него неоднократно поступали жалобы от соседей за хулиганские выходки.

В результате детонации петарды в здании инспекции никто не пострадал, поскольку в комнате, куда попала зажженная пиротехника, никого не было, однако взрывная волна выбила окна. Мужчина был задержан полицейскими.

До этого в Москве на улице Профсоюзной подростки бросили петарду в окно пенсионерке.

64-летняя женщина попыталась сама потушить горящую штору и получила термические ожоги лица и рук. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Злоумышленников разыскивают.

Ранее в Сочи восьмилетнему мальчику оторвало два пальца из-за взрыва петарды.