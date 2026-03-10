Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, сколько продлилась метеорологическая зима в Москве

Синоптик Леус: метеорологическая зима в Москве продлилась 77 дней
Кирилл Зыков/РИА Новости

Метеорологическая зима в Москве продлилась 77 дней — с 13 декабря 2025 года по 27 февраля 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Метеорологическая зима в Москве с 13 декабря 2025 года по 27 февраля 2026 года — 77 дней», — написал он.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что воздух в Москве 10 марта прогреется до +8°C, а в Московской области — до +9°C, осадков не ожидается.

Леус отметил, что температура воздуха в российской столице составит +6...+8°C. В свою очередь, в регионе ожидается температура в пределах +4...+9°C. Эксперт подчеркнул, что такие показатели превышают климатическую норму на 4 — 5°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна придет в Москву 10 марта. Иными словами, в этот день произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через «ноль» в сторону положительных значений.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве полностью растает снег.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!