Стало известно, сколько продлилась метеорологическая зима в Москве

Метеорологическая зима в Москве продлилась 77 дней — с 13 декабря 2025 года по 27 февраля 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что воздух в Москве 10 марта прогреется до +8°C, а в Московской области — до +9°C, осадков не ожидается.

Леус отметил, что температура воздуха в российской столице составит +6...+8°C. В свою очередь, в регионе ожидается температура в пределах +4...+9°C. Эксперт подчеркнул, что такие показатели превышают климатическую норму на 4 — 5°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна придет в Москву 10 марта. Иными словами, в этот день произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через «ноль» в сторону положительных значений.

