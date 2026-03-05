Синоптики рассказали, когда в Москве полностью растает снег

В Москве снег полностью растает к середине апреля. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Думаю, что первая половина апреля, ближе к середине», — отметил он.

Синоптик обратил внимание, что только за первые дни марта снежный покров в Москве уменьшился очень значительно — на 18 сантиметров, а вот в следующие двое суток — 3 и 4 марта — уходило только по три сантиметра, добавил Шувалов.

Он уверен, что в оставшиеся дни снежный покров больше не увеличится и останется примерно на уровне полуметра.

До этого Шувалов спрогнозировал на 8 марта солнце и температуру воздуха от -1°C до -6°C.

Синоптик Анатолий Цыганков предупредил жителей столицы о температурных качелях. По его словам, в ночь на 8 марта столбики термометров в Москве опустятся до -10 градусов, однако днем температура воздуха в столице прогреется до 0 градусов.

