Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Температурный рекорд 1908 года побит в Казани

В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

В Казани 10 марта обновлен температурный рекорд 118-летней давности. Как сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Ирина Трущина, минимальная температура воздуха составила -30,5°C.

Предыдущий рекорд для 10 марта в Казани был зафиксирован в 1908 году и составлял -27,3°C.

«Сегодня ночью в республике температура опустилась до -23...-29°C. В отдельных районах температуры были от -30 до -34°C», — уточнила Трущина.

Трущина связала рекордный для марта мороз с особенностью восходящих процессов и циркуляцией воздуха.

После морозов в республику вернется очень теплая погода, заверила метеоролог. Уже в четверг максимальная температура воздуха днем составит до +4°C, а в пятницу от +1 до +6°C.

До этого в Казани цены на очистку крыш от снега выросла почти в три раза за сезон. В 2026 году альпинисты брали за очистку одного квадратного метра 50 рублей, а в феврале этого года стоимость их услуг поднялась до 130-150 рублей за квадратный метр.

Ранее москвичам назвали дату начала метеорологической весны в столице.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!