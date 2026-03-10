Температурный рекорд 1908 года побит в Казани

В Казани 10 марта обновлен температурный рекорд 118-летней давности. Как сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Ирина Трущина, минимальная температура воздуха составила -30,5°C.

Предыдущий рекорд для 10 марта в Казани был зафиксирован в 1908 году и составлял -27,3°C.

«Сегодня ночью в республике температура опустилась до -23...-29°C. В отдельных районах температуры были от -30 до -34°C», — уточнила Трущина.

Трущина связала рекордный для марта мороз с особенностью восходящих процессов и циркуляцией воздуха.

После морозов в республику вернется очень теплая погода, заверила метеоролог. Уже в четверг максимальная температура воздуха днем составит до +4°C, а в пятницу от +1 до +6°C.

До этого в Казани цены на очистку крыш от снега выросла почти в три раза за сезон. В 2026 году альпинисты брали за очистку одного квадратного метра 50 рублей, а в феврале этого года стоимость их услуг поднялась до 130-150 рублей за квадратный метр.

Ранее москвичам назвали дату начала метеорологической весны в столице.