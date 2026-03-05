В Казани выросли цены на уборку крыш из-за аномальных снегопадов

В Казани цены на очистку крыш от снега выросла почти в три раза за сезон. Об этом в разговоре с «БИЗНЕС Online» сообщили руководители управляющих компаний города.

Эксперты рассказали, что в 2026-м альпинисты брали за очистку одного квадратного метра 50 рублей, а в феврале этого года стоимость их услуг поднялась до 130-150 рублей за квадратный метр.

Директор УК Авиастроительного района Андрей Кутырев отметил, что теперь за разовую очистку кровли стандартного пятиэтажного дома, площадь крыши которого составляет примерно 1,3 тысяч квадратных метров, приходится платить около 170 тысяч рублей. При этом за один сезон крышу нужно чистить не мене двух раз.

При этом в текущем году УК задействовали 500 альпинистов одновременно, в то время как годом ранее работали 40 специалистов. Начинающие работники получают заработную плату размером от 7 тысяч рублей за смену, а опытные — от 20 тысяч рублей.

Зима 2026-го стала одной из самых снежных в истории Татарстана. В феврале выпало около двух месячных нормы осадков, что создало давление до 700 килограммов на каждый квадратный метр кровли. Под таким весом обрушились кровли нескольких жилых домов, детской поликлиники, а также складского помещения торговой сети «Магнит».

