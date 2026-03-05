Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

В Казани выросли цены на уборку крыш из-за аномальных снегопадов

Эксперт Кутырев рассказал, что в Казани цены на уборку крыш выросли втрое
Shutterstock

В Казани цены на очистку крыш от снега выросла почти в три раза за сезон. Об этом в разговоре с «БИЗНЕС Online» сообщили руководители управляющих компаний города.

Эксперты рассказали, что в 2026-м альпинисты брали за очистку одного квадратного метра 50 рублей, а в феврале этого года стоимость их услуг поднялась до 130-150 рублей за квадратный метр.

Директор УК Авиастроительного района Андрей Кутырев отметил, что теперь за разовую очистку кровли стандартного пятиэтажного дома, площадь крыши которого составляет примерно 1,3 тысяч квадратных метров, приходится платить около 170 тысяч рублей. При этом за один сезон крышу нужно чистить не мене двух раз.

При этом в текущем году УК задействовали 500 альпинистов одновременно, в то время как годом ранее работали 40 специалистов. Начинающие работники получают заработную плату размером от 7 тысяч рублей за смену, а опытные — от 20 тысяч рублей.

Зима 2026-го стала одной из самых снежных в истории Татарстана. В феврале выпало около двух месячных нормы осадков, что создало давление до 700 килограммов на каждый квадратный метр кровли. Под таким весом обрушились кровли нескольких жилых домов, детской поликлиники, а также складского помещения торговой сети «Магнит».

Ранее фенолог Любов назвал регион, в который в марте вернется зима.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!