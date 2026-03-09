В Швеции допрашивают капитана задержанного судна с россиянами

В Швеции допрашивают капитана сухогруза Caffa, задержанного у побережья города Треллеборг. Об этом сообщается на сайте прокуратуры королевства.

«Капитан судна <...> с вечера субботы (7 марта. — «Газета.Ru») находится под стражей. Этот человек — гражданин РФ», — говорится в заявлении.

В пресс-релизе уточняется, что россиянина подозревают в нарушении морского законодательства и предъявлении поддельных документов во время обыска сухогруза. Также шведские правоохранители считают, что мужчина мог нарушить законодательство в сфере обеспечения безопасности на кораблях.

На допрос отправили не только капитана Caffa, но и ряд других лиц, вовлеченных в дело. Сейчас прокуратура решает вопрос о продлении ареста гражданину РФ или его освобождении из-под стражи.

Сухогруз Caffa, экипаж которого состоит из 10 граждан РФ и одного иностранца, был задержан 6 марта. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин обратил внимание, что судно числится в санкционных списках Украины. По его словам, структура собственности сухогруза якобы «неясна», у него может отсутствовать страховка. Чиновник добавил, что минувшим летом Caffa «сменил флаг с российского на гвинейский».

Ранее в посольстве РФ в Швеции высказались о задержании сухогруза Caffa.