Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Экономист объяснил механизм покупки пенсионных баллов

Доцент Балынин: часть россиян могут купить пенсионные баллы и страховой стаж
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут купить пенсионные коэффициенты или страховой стаж, что является механизмом добровольного участия гражданина в обязательном пенсионном страховании. Воспользоваться таким вариантом могут некоторые категории граждан, рассказал RT кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

«В частности, к ним относятся самозанятые, граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории России, физические лица в целях уплаты страховых взносов в фонд за себя, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование (по сути, это все неработающие граждане)», — перечислил эксперт.

Купить пенсионные коэффициенты можно через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или при личном обращении. При этом минимальная сумма взноса рассчитывается исходя из трех составляющих – уровня МРОТ, 22% и 12 месяцев. Так, в этом году МРОТ повысили до 27 093 рублей, поэтому минимальный размер взноса за весь год составит 71 525,52 рубля, а максимальный – 572 204,16 рублей. В первом случае можно сформировать 1,09 ИПК, во втором – 8,72 ИПК, пояснил экономист.

Если гражданин в этом году внесет платеж по добровольному пенсионному страхованию, то соответствующие данные автоматически обновятся до 1 марта 2027 года, заключил Балынин.

До этого он в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что россияне могут получить свои пенсионные накопления единовременно, если их размер не превышает определенного порога. В 2026 году эта сумма составляет около 439,8 тыс. рублей.

Россиянам ранее рассказали, кому повысят пенсии в апреле.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!