Экономист объяснил механизм покупки пенсионных баллов

Россияне могут купить пенсионные коэффициенты или страховой стаж, что является механизмом добровольного участия гражданина в обязательном пенсионном страховании. Воспользоваться таким вариантом могут некоторые категории граждан, рассказал RT кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

«В частности, к ним относятся самозанятые, граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории России, физические лица в целях уплаты страховых взносов в фонд за себя, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование (по сути, это все неработающие граждане)», — перечислил эксперт.

Купить пенсионные коэффициенты можно через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или при личном обращении. При этом минимальная сумма взноса рассчитывается исходя из трех составляющих – уровня МРОТ, 22% и 12 месяцев. Так, в этом году МРОТ повысили до 27 093 рублей, поэтому минимальный размер взноса за весь год составит 71 525,52 рубля, а максимальный – 572 204,16 рублей. В первом случае можно сформировать 1,09 ИПК, во втором – 8,72 ИПК, пояснил экономист.

Если гражданин в этом году внесет платеж по добровольному пенсионному страхованию, то соответствующие данные автоматически обновятся до 1 марта 2027 года, заключил Балынин.

До этого он в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что россияне могут получить свои пенсионные накопления единовременно, если их размер не превышает определенного порога. В 2026 году эта сумма составляет около 439,8 тыс. рублей.

