Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста

Мирянам во время Великого поста традиционно рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также частично от рыбы, при этом меру поста следует определять индивидуально со священником. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

«Что конкретно рекомендуют не есть мирянам: обычно это мясо, яйца, молоко и молочные продукты, рыба — кроме двух дней — Благовещение Пресвятой Богородицы (всегда - 7 апреля - ред.) и праздник Входа Господня в Иерусалим (в 2026 году - 5 апреля - ред.)», — сказал он.

По словам священника, монашеский устав предполагает еще более жесткие требования, в частности, в вопросах использования масла, методов приготовления еды, а также предлагает сухоядение в некоторые дни.

Козлов подчеркнул, что определять меру поста нужно не по интернет-спискам и не по монашеским уставам, а в зависимости от здоровья, воцерковленности, жизненных обстоятельств. Также следует обсудить это со знакомым священником, добавил он.

В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период в храмах читают покаянные молитвы, реже совершают литургию, а духовенство облачается в темные одежды. Пост рассматривается как время покаяния и духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году отмечается 12 апреля.

Ранее в РПЦ призвали отказаться от застолий 23 февраля.