Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста

Протоиерей Козлов: во время поста рекомендуется отказаться от мяса и молока
Павел Лисицын/РИА Новости

Мирянам во время Великого поста традиционно рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также частично от рыбы, при этом меру поста следует определять индивидуально со священником. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

«Что конкретно рекомендуют не есть мирянам: обычно это мясо, яйца, молоко и молочные продукты, рыба — кроме двух дней — Благовещение Пресвятой Богородицы (всегда - 7 апреля - ред.) и праздник Входа Господня в Иерусалим (в 2026 году - 5 апреля - ред.)», — сказал он.

По словам священника, монашеский устав предполагает еще более жесткие требования, в частности, в вопросах использования масла, методов приготовления еды, а также предлагает сухоядение в некоторые дни.

Козлов подчеркнул, что определять меру поста нужно не по интернет-спискам и не по монашеским уставам, а в зависимости от здоровья, воцерковленности, жизненных обстоятельств. Также следует обсудить это со знакомым священником, добавил он.

В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период в храмах читают покаянные молитвы, реже совершают литургию, а духовенство облачается в темные одежды. Пост рассматривается как время покаяния и духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году отмечается 12 апреля.

Ранее в РПЦ призвали отказаться от застолий 23 февраля.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!