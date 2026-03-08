В РПЦ рассказали, как праздновать 8 Марта без нарушений Великого поста

Верующим следует соблюдать умеренность при праздновании Международного женского дня, который пришелся на период Великого поста. Об этом РИА Новости заяви замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, сам по себе факт поздравления женщин с 8 Марта не является грехом с точки зрения Церкви, но соблюдать основные правила поведения в Великий пост необходимо даже в праздник.

Представитель РПЦ подчеркнул, что неумеренное веселье сегодня, как и в любой другой день поста, для верующих неприемлемо. Он также напомнил, что в церковном календаре на 8 марта приходится событие, не связанное со светским праздником, — день обретения мощей блаженной Матроны Московской, которая покровительствует семье и браку.

«Поэтому и женщинам, и мужчинам можно ей помолиться. Если верующие мужчины в этот день помолятся ей о своих матерях, дочерях и сестрах, то это может значить больше, чем какие-то дежурные подарки», — считает Кипшидзе.

Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля включительно, после чего — 12 апреля — православные христиане будут отмечать Пасху.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты запрещены в Великий пост.