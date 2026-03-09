Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Первый за почти девять суток авиарейс из Дохи прибудет в Москву

Первый за почти девять суток пассажирский самолет вылетел из Дохи в Москву
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Из катарской столицы Дохи в московский аэропорт Шереметьево отправился первый за последние девять дней пассажирский лайнер. Как подтвердили ТАСС в международном аэропорту Хамад, рейс выполняет авиакомпания Qatar Airways.

«Борт Qatar Airways вылетел в Москву», — сказал собеседник агентства.

До этого посольство РФ в Катаре сообщило, что Qatar Airways запланировала на понедельник, 9 марта, рейс из Дохи в Москву по безопасному воздушному коридору.

В диппредставительстве подчеркнули, что при составлении списков на вылет приоритет будет отдан нескольким категориям граждан: пассажирам с детьми, пожилым людям, лицам, остро нуждающимся в медицинской помощи, и тем, кто не смог вылететь из Катара 28 февраля. Кроме того, авиакомпания Qatar Airways обязана была самостоятельно проинформировать пассажиров об изменениях в бронировании по электронной почте и обеспечить их доставку в аэропорт Хамад.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов на фоне конфликта США и Ирана. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании не планируют полеты в 5 стран Ближнего Восток.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!