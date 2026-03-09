Первый за почти девять суток авиарейс из Дохи прибудет в Москву

Первый за почти девять суток пассажирский самолет вылетел из Дохи в Москву

Из катарской столицы Дохи в московский аэропорт Шереметьево отправился первый за последние девять дней пассажирский лайнер. Как подтвердили ТАСС в международном аэропорту Хамад, рейс выполняет авиакомпания Qatar Airways.

«Борт Qatar Airways вылетел в Москву», — сказал собеседник агентства.

До этого посольство РФ в Катаре сообщило, что Qatar Airways запланировала на понедельник, 9 марта, рейс из Дохи в Москву по безопасному воздушному коридору.

В диппредставительстве подчеркнули, что при составлении списков на вылет приоритет будет отдан нескольким категориям граждан: пассажирам с детьми, пожилым людям, лицам, остро нуждающимся в медицинской помощи, и тем, кто не смог вылететь из Катара 28 февраля. Кроме того, авиакомпания Qatar Airways обязана была самостоятельно проинформировать пассажиров об изменениях в бронировании по электронной почте и обеспечить их доставку в аэропорт Хамад.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов на фоне конфликта США и Ирана. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании не планируют полеты в 5 стран Ближнего Восток.