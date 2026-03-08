Российские авиакомпании не планируют полеты в 5 стран Ближнего Востока

Минтранс: авиакомпании РФ пока не полетят в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт

Российские авиакомпании пока не планируют возобновлять рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт. Об этом сообщило министерство транспорта РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что продажа авиабилетов российских перевозчиков в страны Ближнего Востока приостановлена до 14 марта включительно, поскольку воздушное пространство над ними закрыто для полетов гражданской авиации.

Рейсы в Израиль, совершаемые российскими авиакомпаниями, отменены до 20 марта включительно, но при необходимости приостановка полетов по этому направлению может быть продлена в зависимости от развития событий в регионе.

Вывозные рейсы для россиян были организованы накануне из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана. В Минтрансе РФ сообщали, что в период со 2 марта с Ближнего Востока вывезли в общей сложности 28,6 тысячи граждан России на 139 авиарейсах.

Власти ближневосточных стран, в которых застряли иностранные туристы из-за отмены перелетов, принимают меры по их расселению. В частности, в Катаре за иностранцами бесплатно сохранили номера в отелях, где они жили до прекращения авиасообщения, и предоставили трехразовое питание.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов на фоне конфликта США и Ирана. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее россияне пожаловались на воровство посадочных талонов в Дубае.