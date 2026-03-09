В Евросоюзе оценили объяем запасов газа в хранилищах

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Кайза Итконен заявила, что уровень запасов газа в хранилищах Евросоюза (ЕС) может покрыть оставшуюся часть отопительного сезона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Итконен, поставки энергии в Европе остаются стабильными, несмотря на боевые действия на Ближнем Востоке.

По данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивали до максимальных с января 2023 года $800 за тысячу кубометров.

9 марта агентство Reuters сообщило, что внезапное прекращение экспорта сжиженного природного газа из Катара (второго по величине экспортера в мире в 2025 году) привело к резкому росту цен на газ на 50% по сравнению с уровнем прошлого года в Европе и Азии.

7 марта спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что во всем мире на различных секторах экономики, компаниях и потребителях начинает отражаться масштабный инфляционный ценовой шок.

Ранее основные фондовые индексы Азии рухнули на фоне взлета цены нефти.