Пассажиры совершившего незапланированную посадку рейса в Нячанг полетят на резервном борту

Совершивший незапланированную посадку в Мьянме рейс авиакомпании Azur Air из Тюмени на вьетнамский курорт Нячанг будет продолжен на резервном самолете. Об этом, ссылаясь на заявление Azur Air, сообщает ТАСС.

В авиакомпании пояснили, что резервное воздушное судно отправится в Мьянму из Москвы. Сейчас идет его подготовка к вылету. О вылете самолета из Москвы Azur Air сообщит дополнительно.

В настоящее время пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта столицы Мьянмы Янгона. Их высадка в воздушной гавани прошла в штатном режиме. Специалисты проводят поиск отелей для размещения пассажиров.

8 марта стало известно, что вылетевший из Тюмени в Нячанг Boeing 767-300 подал сигнал бедствия. Пилоты воздушного судна включили сигнал тревоги недалеко от города Янгон, столицы Мьянмы. По предварительным данным, этот самолет уже два раза совершал экстренную посадку из-за отказа двигателя.

Ранее Ространснадзор начал проверку Azur Air из-за многочисленных жалоб пассажиров.