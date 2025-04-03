Победителя «Танцев со звездами» арестовали. Его обвиняют в хищении миллионов у «Калашникова»

Победителя «Танцев со звездами» отправили под домашний арест по делу о хищении

Октябрьский районный суд Иванова в рамках дела о поставках брака концерну «Калашников» отправил под домашний арест учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева. Он стал вторым фигурантом громкого дела, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Под домашним арестом мужчина пробудет до 12 мая. Леденев — дзюдоист, в 2010 году становился победителем шоу «Танцы со звездами», а в последнее время занимался бизнесом. В чем именно его подозревают — в материале «Газеты.Ru».

Суть обвинений

В рамках расследования уголовного дела о поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении государственного оборонного заказа арестовали учредителя ООО «Интертехника» Алексея Леденева.

«Избрать Леденеву Алексею Сергеевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 12 мая 2025 года включительно», — следует из постановления суда.

Леденеву грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Суд запретил ему выходить из дома без разрешения следователя, а также общаться с кем-то, кроме близких родственников или защитников, пользоваться телефоном, интернетом, получать и отправлять письма. Проследят за исполнением запрета сотрудники УФСИН по Ивановской области.



close Алексей Леденев (слева) и фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после панельной дискуссии «Верь в себя» в Москве, 2023 год Илья Питалев/РИА Новости

Дело о хищении

В ноябре прошлого года в Ивановской области возбудили уголовное дело по факту поставок некачественных деталей концерну «Калашников». В нарушениях при выполнении гособоронзаказа обвинили одного из подрядчиков. Речь идет о компании «Интертехника».

По данным следствия, вместо собственных деталей подрядчик закупал подобные им в Китае. Поставщик заранее знал, что китайские детали не соответствуют техническим требованиям, однако продолжал поставлять их.

Следствие не назвало сумму причиненного ущерба, однако уточнило, что хищение происходило в период с октября 2023-го по ноябрь 2024 года.

Спустя несколько дней Октябрьский районный суд Иванова арестовал первого фигуранта дела. Им стал технический директор «Интертехники», гендиректор «Ивановских ковшей» Алексей Морохов. Ему предъявили обвинение в причинении ущерба «Калашникову» на сумму более 32 млн рублей.

Как сообщало издание IvanovoNews, у подрядчика не было производственных мощностей и площадок, а в штате компании не было сотрудников. Адвокат Алексея Морохова Михаил Кобец отмечал, что «Интертехника» не намеревалась вводить «Калашников» в заблуждение, и 13 тыс. деталей приняли и прошли контроль качества на заводе в Удмуртии.

Часть деталей представители концерна забраковали, однако адвокат Морохова связал это со сменой руководства на заводе. Правозащитник объяснял, что детали действительно поставляли из-за рубежа, однако об этом якобы было известно заказчику.

Основанием для обвинения Морохова и Леденева стали свидетельские показания. По данным следствия, фигуранты планировали преступление, совершили его с использованием бюджетных средств и причинили вред оборонной способности страны.

Кто такой Алексей Леденев

close Певица Анастасия Стоцкая и Алексей Леденев на съемках телепроекта «Танцы со звездами», 2010 год Алексей Ладыгин/РИА Новости

Фигурант уголовного дела родился в Тюмени в 1984 году. Леденев занимался спортом, в 2000–2012 годах представлял Россию в составе сборной по дзюдо и самбо . Дважды становился чемпионом страны по дзюдо, занимал призовые места на первенствах России и Европы.

С 2005-го по 2012-й проходил службу в МВД, вышел в запас в звании старшего лейтенанта. После завершения спортивной карьеры занялся бизнесом. Алексей Леденев женат, у него четверо детей.

В 2010 году участвовал в шоу «Танцы со звездами», его партнершей была актриса и певица Анастасия Стоцкая. Леденев также принимал участие в шоу «Титаны» на ТНТ и «Остров Сокровищ. Знаки судьбы» на СТС.