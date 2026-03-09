Взрывная волна от серии ударов прошла по домам в столице Катара

Взрывная волна от серии ударов прошла по южным районам столицы Катара Дохи. Об этом сообщает РИА Новости.
По его информации, на мобильные телефоны местных жителей пришло оповещение о воздушной тревоге. Затем раздались звуки громких ударов, из-за чего волна прошла по домам на юге города и задребезжали стекла.
7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Исламской Республики постановил не наносить удары ракетами и беспилотниками по соседним странам, кроме случаев атак с их стороны.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.
Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.