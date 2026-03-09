Взрывная волна от серии ударов прошла по домам в столице Катара

РИА Новости: по домам на юге Дохи прошла взрывная волна от серии ударов

Взрывная волна от серии ударов прошла по южным районам столицы Катара Дохи. Об этом сообщает РИА Новости.

По его информации, на мобильные телефоны местных жителей пришло оповещение о воздушной тревоге. Затем раздались звуки громких ударов, из-за чего волна прошла по домам на юге города и задребезжали стекла.

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Исламской Республики постановил не наносить удары ракетами и беспилотниками по соседним странам, кроме случаев атак с их стороны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.