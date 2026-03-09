Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме анонсировали расширение одной программы для ветеранов СВО

Депутат Леонов заявил, что для ветеранов СВО расширят программу диспансеризации
Станислав Красильников/РИА Новости

В России могут расширить порядок диспансеризации для ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

По его словам, Минздрав РФ подготовил соответствующие поправки в порядок проведения диспансеризации взрослых.

«В частности, планируется включить в диспансеризацию ветеранов СВО консультацию психолога, которую рекомендуется проводить в день первого этапа медобследования», — сказал депутат.

Он отметил, что медицинская организация обязана будет проводить диспансеризацию ветерана сразу после получения данных о его прибытии в регион.

Кроме того, если по общему правилу в текущем году ветеран не должен проходить диспансеризацию, то перечень приемов медработниками, исследований и иных медицинских вмешательств сможет определяться по предыдущему году прохождения медобследования, добавил парламентарий.

2 марта президент России Владимир Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий.

Ранее в России предложили ввести ипотеку под 4% для ветеранов СВО.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!