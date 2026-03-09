В Госдуме анонсировали расширение одной программы для ветеранов СВО

Депутат Леонов заявил, что для ветеранов СВО расширят программу диспансеризации

В России могут расширить порядок диспансеризации для ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

По его словам, Минздрав РФ подготовил соответствующие поправки в порядок проведения диспансеризации взрослых.

«В частности, планируется включить в диспансеризацию ветеранов СВО консультацию психолога, которую рекомендуется проводить в день первого этапа медобследования», — сказал депутат.

Он отметил, что медицинская организация обязана будет проводить диспансеризацию ветерана сразу после получения данных о его прибытии в регион.

Кроме того, если по общему правилу в текущем году ветеран не должен проходить диспансеризацию, то перечень приемов медработниками, исследований и иных медицинских вмешательств сможет определяться по предыдущему году прохождения медобследования, добавил парламентарий.

2 марта президент России Владимир Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий.

Ранее в России предложили ввести ипотеку под 4% для ветеранов СВО.