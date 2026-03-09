Размер шрифта
В России заблокировали около 5 тыс. интернет-ресурсов, которые продавали запрещенные БАДы

Роспотребнадзор: 5 тыс. интернет-ресурсов заблокировано из-за запрещенных БАДов
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

В России заблокированы около пяти тысяч интернет-ресурсов, которые предлагали запрещенные к продаже биологически активные добавки (БАД). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что речь о блокировке предложений по реализации продукции, которая не прошла государственную регистрацию или, если уровень нормируемых веществ в добавке превышал установленные величины.

Также были заблокированы интернет-страницы, предлагавшие продукцию, которая признана опасной в соответствии законодательством Российской Федерации.

26 февраля сообщалось, что зимний сезон 2026 года усилил нагрузку на фармацевтическую логистику в России: в декабре-январе заметно выросло количество перевозок в аптечные сети, особенно в категории противопростудных препаратов, витаминов и БАДов.

20 февраля стало известно, что в Карелии у женщины едва не отказала печень из-за ее пристрастия к БАДам.

Ранее россиян предупредили об опасности БАДов для улучшения сна.

 
