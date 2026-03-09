В Кувейте из-за повреждения топливного бака загорелась электростанция

Пожар возник после повреждения топливного бака на электростанции в Кувейте

Пожар возник на электростанции и водоочистной станции «Субия» в Кувейте после повреждения топливного бака, его удалось потушить. Об этом министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии страны сообщило в соцсети X.

В ведомстве отметили, что в результате повреждения топливного бака на электростанции и водоочистной станции возник ограниченный по площади пожар, который удалось потушить.

Пострадавших нет, в текущий момент специалисты оценивают размер ущерба, добавили в министерстве.

Накануне сообщалось, что пожар произошел в одном из небоскребов в столице Кувейта после удара.

В ночь на 8 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских войск) заявил о нанесении ракетного удара по скоплению американских военных на базе США в Кувейте.

До этого беспилотники атаковали резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта. Воздушная гавань расположена в 15 км от центра столицы страны.

Ранее временный руководящий совет Ирана запретил наносить удары по соседним странам.