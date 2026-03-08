Минтранс рассказал о ходе эвакуации россиян с Ближнего Востока

Минтранс: в Россию с Ближнего Востока вернулись более 37 тысяч пассажиров

С начала недели с Ближнего Востока в Россию вернулись более 37 тыс. пассажиров, сообщает в Telegram-канале Минтранс РФ.

В ведомстве уточнили, что 37,6 тыс. граждан вывез 181 рейс.

«Еще почти 8 тысяч человек на 37 рейсах планируют перевезти из ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) и Омана в Россию 8 марта», — заявили в министерстве.

Там добавили, что график перевозки пассажиров составлен до 10 марта, а продажа билетов в страны Ближнего Востока приостановлена до 14 марта.

После начала крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта оказались десятки тысяч российских туристов. Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, было остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство над несколькими странами закрыто.

Ранее Иран атаковал соседей после обещания прекратить удары.