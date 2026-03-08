Размер шрифта
В Эр-Рияде при падении снаряда погибли два человека

Amr Nabil/AP

В Саудовской Аравии два человека погибли и 12 получили ранения в результате падения снаряда на жилой квартал в Эр-Рияде. Об этом сообщила служба гражданской обороны королевства в социальной сети Х.

«Военный снаряд упал на жилой район в провинции Аль-Хардж, в результате чего погибли два человека и 12 получили ранения. Погибшие были гражданами Индии и Бангладеш, пострадавшие - граждане Бангладеш», — сказано в сообщении.

До этого Минобороны страны сообщало о попытке БПЛА атаковать дипломатический квартал. В ведомстве подчеркнули, что никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры также зафиксировано не было.

6 марта средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили БПЛА к юго-востоку от столицы страны.

За три дня до этого в здании американского посольства в Эр-Рияде произошел взрыв с последующим возгоранием. Агентство Reuters со ссылкой на источник уточнило, что пожар был незначительным. Причиной взрыва послужила атака двух беспилотников. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее американское посольство предупредило о «неминуемой» атаке на «нефтяную столицу» Саудовской Аравии.

 
