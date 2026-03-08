Жителя Одессе вытащили из машины и «бусифицировали»

Военкомы вытащили мужчину из его машины на дороге в Одессе

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) вытащили мужчину из его машины прямо на дороге в Одессе. Об этом сообщает «Страна.ua».

На кадрах видно, как военкомы силой затаскивают одессита в микроавтобус ТЦК, при этом автомобиль задержанного остался стоять пустой.

В конце февраля стало известно, что десятки похищенных сотрудниками ТЦК украинцев удерживают в бараках на полигоне в Харьковской области, они лишены телефонов, душа и туалета.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Власти страны предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от военной службы: в социальных сетях регулярно появляются видеосвидетельства жестких действий сотрудников ТЦК.

Ранее Зеленский обвинил Россию в создании ИИ-видео с «бусификацией» на Украине.