Зеленский обвинил россиян в скандалах с бусификацией

Зеленский обвинил Россию в создании ИИ-видео с бусификацией на Украине
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил россиян в скандалах с бусификацией. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам Зеленского, многие кадры принудительной мобилизации на Украине сгенерированы Россией с помощью искусственного интеллекта. При этом он признал наличие проблемы.

«Безусловно, есть много вызовов с ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог военкомата на Украине), но также много дезинформации, много ИИ. РФ сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не чистая правда. Минобороны получило задачу решить вопрос мобилизации. Сложный вопрос о справедливости при мобилизации», — сказал Зеленский.

24 февраля немецкая газета Junge Welt писала, что Зеленский заявил о намерении трансформировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) по примеру России и призвал западных спонсоров предоставить Украине средства для финансирования профессиональной армии.

Таким образом, украинский президент косвенно признал, что существующая на Украине система принудительной уличной вербовки «потерпела неудачу и, как минимум, не оправдала военных ожиданий».

Ранее в Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста.
 
